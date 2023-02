Un spectacle de morts et d'humour qui a ravi le public de Remicourt

Les rires fusent, la réflexion s’impose. Quels mots accepterions-nous de changer si on le pouvait? Style deviendrait stile, magasin magazin, ou philosophe plutôt filosophe... C’est en posant directement cette question aux spectateurs que le nom "La convivialité" prend tout son sens. À qui la langue française appartient-elle? À personne... et donc à tout le monde. Contrairement à certaines de ses collègues, comme l'anglais, elle n'évolue pas beaucoup. L’Académie française y est même réticente. Et pourtant, est-ce vraiment logique? Pourquoi écrivons-nous bruit, et pas abrit?

Ce sont tous ces questionnements qui font la force de ce spectacle. On n’y pense pas souvent mais au final, cela paraît parfaitement logique. Nous y sommes confrontés tous les jours. Et les Remicourtois en avaient bien conscience. Salle comble au centre culturel, participation active étaient au rendez-vous. La convivialité était bien présente, pour un rendez-vous surprenant et plein de bon sens.