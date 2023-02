L’école de Remicourt est belle mais l’investissement est plus cher que prévu

Une conjoncture à laquelle la Commune de Remicourt n’échappe pas. "Le dépôt des offres a eu lieu en mars 2020, avant le premier confinement. Entre-temps, la situation économique a évolué et s’est dégradée, explique Guy Lecomte, échevin de l’Enseignement. Les entreprises ont dû faire face à une pénurie puis à une inflation importante du coût des matières premières et de la main-d’œuvre."

18 000 € de plus que prévu

L’inflation a donc poussé les entreprises auxquelles les travaux de l’école communale avaient été attribués à demander une révision des prix. "Le bouleversement de l’équilibre économique se traduit par une augmentation inédite des tours de révision jusqu’à plus de 30% depuis mars 2020, poursuit l’échevin. Il est donc légitime que les entreprises Servais, société d’électricité générale, et Apruzzese, entreprise de finition d’intérieur, sollicitent l’application de la révision sur leur offre déposée en mars 2020. Pour vous donner des chiffres concrets, on parle ici d’une augmentation des montants pour un total de 11 041€ TVA comprise pour la première citée et de 7 793€ TVA comprise pour la seconde."

Des chiffres qui n’entachent cependant en rien la finitude des travaux entrepris. "Le résultat final est plus que satisfaisant, témoigne une conseillère communale. Les nouvelles classes sont magnifiques et les couleurs tout aussi superbes. Les élèves et le corps enseignant ont de la chance. J’ai vu beaucoup d’écoles dans ma vie mais jamais avec de telles infrastructures."