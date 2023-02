La Commune de Remicourt va acquérir une parcelle pour la construction de sa digue

Comme annoncé en novembre 2021, la future digue verra le jour face au pont Bonne, dans l’axe de la rue Roua. Et si les négociations continuent sur leur lancée, elle sera visible dans le paysage remicourtois dès la fin de l’année 2023. "Un agriculteur a déjà signé les conventions et si chacun respecte ses engagements, on va acquérir un droit de superficie sur les parcelles pour une durée de 30 ans", explique Thierry Missaire, le bourgmestre de Remicourt.

Protéger les riverains coûte que coûte

La Commune s’est donc tournée vers l’acquisition d’un droit de superficie pour un coût total de 11 100 € sur 30 ans plutôt que vers un achat définitif. Une question de négociation et d’entretien selon le mayeur. "Si on achète ces terres, on prive les agriculteurs d’une partie de leurs revenus. L’idée, c’est de trouver un compromis afin que tout le monde y trouve son compte, tant les citoyens qui seront protégés que les agriculteurs qui ont besoin de terres pour vivre. Les terres vont donc rester cultivables et ne vont pas générer d’entretien pour la Commune."

D’abord ralentis suite aux réticences des agriculteurs, les négociations semblent se diriger dans la bonne direction. Et pour un consensus général, c’est maintenant ou jamais. "C’est la dernière chance d’arrangement à l’amiable. Si certains ne veulent toujours pas arriver à un consentement, on n’aura pas d’autres alternatives que l’expropriation. L’essentiel, c’est que les riverains soient en sécurité."