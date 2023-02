Dix nouvelles caméras seront installées à Remicourt: "Pour sanctionner les pollueurs, il faut pouvoir les identifier"

Au total, ce sont 20 caméras de surveillance qui seront actives sur le territoire remicourtois. "Les 20 caméras vont être réparties sur l’ensemble de la commune, explique Thierry Missaire, le bourgmestre de Remicourt. Il y en aura trois à Remicourt, six à Lamine, quatre à Poucet, quatre à Momalle et trois à Hodeige. Chacune d’entre elles sera annoncée par un pictogramme aux abords des endroits où elle se trouve. Leur mise en place a été validée par la zone de police Hesbaye dont le chef de corps a donné son approbation. Parmi les dix caméras déjà en place sur le territoire, certaines ont été volées ou abîmées et ont dû être remplacées. Les poteaux sur lesquels elles se trouvent ont été agrandis afin de les rendre inaccessibles à la population."

Deux agents communaux ont été désignés et suivent actuellement la formation nécessaire à l’analyse des images. "Pour sanctionner les pollueurs, il faut pouvoir les identifier, poursuit le mayeur. Deux agents suivent actuellement une formation d’agent constatateur. Ils vont être notamment formés au RGPD, le règlement général sur la protection des données, et les vidéos ne seront analysées que si une infraction est détectée. La nature de la sanction sera décidée par un agent de la Province, l’agent sanctionnateur."

Jusqu’à dix tonnes de déchets clandestins

Selon Thierry Missaire, il s’agit d’une démarche nécessaire pour ne pas voir le paysage remicourtois se transformer en décharge publique. "Chaque année, c’est un volume de déchets compris entre cinq et dix tonnes qui doit être traité par la Commune pour la remise en état du domaine public, explique-t-il. Ça représente un coût important qui nous est imputé chaque année. Sur l’enveloppe globale, on peut chiffrer la somme à plusieurs dizaines de milliers d’euros. La mise en place de ces dix nouvelles caméras est le fruit d’un appel à projets auquel nous avons répondu et pour lequel nous avons reçu des subsides à hauteur de 80%. Elles vont permettre de sanctionner les auteurs de ces incivilités et de les sanctionner."

Le point s’est soldé par quatorze votes "pour", un "contre" et deux abstentions.