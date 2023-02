Pas de permis d'environnement pour Les Toutous de Bernou, à Remicourt, si vient le nouvel arrêté sur le bien-être animal

"La Société royale protectrice des animaux (SRPA), la zone de police Hesbaye et moi-même à la Commune sommes allés sur place pour un contrôle, à la suite de réclamations faites dans le cadre d’une enquête publique (NDLR: réclamations qui concernaient de la maltraitance, des animaux malades et, de la part des voisins de l’élevage, de nuisances sonores), se souvient la responsable du service environnement de Remicourt, Élodie Collin. Il en est ressorti plusieurs éléments problématiques. Pas aussi dramatiques qu’exprimé dans le cadre de l’enquête, puisqu’on n’a constaté aucun signe de maltraitance animale, et ce, bien qu’on y soit allé à l’improviste. Mais plusieurs éléments que nous avons observés ne collent pas avec les normes de l’arrêté à venir." D’ailleurs, si l’arrêté n’entre pas en vigueur au 1er mars, comme cela est toujours possible, rien ne changera pour l’éleveur.

La décision du collège communal repose, comme tient à le préciser Élodie Collin, sur un rapport de synthèse rédigé par le Service public de Wallonie (SPW). "Ce rapport reprend les éléments de l’analyse du dossier, celle-ci effectuée par le SPW, et une proposition de décision du fonctionnaire technique." Les éléments en question concernent notamment la détention par le responsable de l’établissement de 58 chiens de plus de huit semaines sur les 62 enregistrés à son nom. "Ici, il y a discordance entre les autorisations sollicitées et la situation réelle, car la demande de permis et l’agrément délivré mentionnent tous les deux une capacité maximum de 50 chiens de cette tranche d’âge." L’employée communale le précise toutefois, "on prend en compte le fait que les chiens qui ont trouvé acquéreur prennent parfois un peu de temps à être pucés. Le refus de délivrance n’est pas basé que sur ça."

« Il aura le temps de se retourner »

La Direction de la qualité et du bien-être animal de la Région s’interroge également sur la capacité de l’éleveur à respecter les dispositions relatives à la gestion de son établissement en général, "et tout particulièrement le temps consacré par l’éleveur à sociabiliser les animaux. Or, il s’agit d’une obligation légale."

Aussi, concernant les agréments, ce nouvel arrêté attendu en mars mentionne que les agréments délivrés sur base de l’arrêté du 27 avril 2007 prennent fin en date du 1er janvier 2026 au plus tard. "C’est pourquoi l’éleveur devra également refaire une demande d’agrément si l’arrêté du 1er mars entre en vigueur. Dans le cas contraire, son agrément restera valable." Étant donné que le permis d’environnement en cours est encore valable jusqu’en octobre de cette année, l’éleveur aura le temps de se retourner. Une fois cette échéance atteinte, "le demandeur devra se conformer aux normes du nouvel arrêté s’il veut poursuivre son activité à Remicourt".

L’éleveur, qui a préféré ne pas s’étendre sur la question, nous a toutefois confié : "J’ai bien pris connaissance de l’avis. Mais je ne cache pas que c’est l’incompréhension. Je vais voir ce qui peut être fait en vue d’introduire un recours de cette décision."