A Hodeige, les bus 84 et 284 seront déviés dès ce lundi pour cause de travaux

Pour la ligne 84, les bus seront déviés à partir de la rue Lamine, "en passant par les rues Joseph Corrin, Freddy Terwagne, de Lamine, de Hodeige, Isidore Vandevenne, pour reprendre ensuite leur itinéraire normal à la rue de la Résistance".

Les arrêts "Hodeige Potale", "Lamine rue de l’État 84" et "Lamine Carrefour" seront provisoirement reportés dans la rue Isidore Vandevenne. L’arrêt "Hodeige Maison communale" sera quant à lui déplacé dans la rue de Lamine, à hauteur de n°56.

Pour la ligne 284, "les autobus seront détournés à partir de la rue Joseph Wauters via les rues Isidore Vandevenne et de la Résistance pour reprendre ensuite leur itinéraire normal". Les arrêts "Hodeige Maison communale", "Hodeige Magasin Libioulle", "Lamine Chemin de l’église" et "Lamine Église" seront, eux, déportés dans la rue de la Résistance.

Toutes vos questions sur les horaires, les itinéraires, les tarifs, les cartes Mobib… peuvent être adressées au TEC via le 04/361 94 44. Infos sur le www.letec.be et sur le www.facebook.com/leTECofficiel.