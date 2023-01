Et le Remicourtois y est bien arrivé. En tout cas, son véhicule a bien été retrouvé à hauteur de l’entrée principale de la polyclinique. Sauf qu’il ne s’est pas présenté à son rendez-vous et ne s’est plus manifesté depuis.

Là, ce vendredi, la police fédérale a lancé un avis de recherche à tout qui aurait vu le Remicourtois. Mathieu mesure 1m70 et est de corpulence mince. Il a une calvitie et les cheveux rasés sur les côtés. Il porte un bouc et des lunettes. Lorsqu’il a quitté son habitation pour la polyclinique, il portait un pantalon jeans bleu foncé, un sweat jaune flash et des baskets noires.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, contactez la police via mail sur avisderecherche@police.belgium.eu. Ou encore via le numéro gratuit 0800/30 300.