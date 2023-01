"Beaucoup de parents sentent que leurs enfants veulent voir d’autres jeunes et qu’ils sont limités pour cela, précise Mathilde Nihant, animatrice socioculturelle. On a alors lancé des stages ciblés, et ça a franchement bien marché." Couture, réalisation de film, guitare: tous ces stages ont en effet rencontré un succès concluant. De quoi donner envie d’aller plus loin et de se retrouver plus souvent. "Avec les soirées “Good Vibes”, notre objectif est de permettre aux jeunes de se retrouver entre eux, mais toujours de manière encadrée, résume-t-elle . Cela ressemble à une Maison de Jeunes une fois par mois, mais en gardant l’aspect culturel avant tout."

Par exemple, la première soirée, qui aura lieu le vendredi 20 janvier, sera organisée autour d’un blind test. "Cela ne sera pas que musical, on traitera aussi des films, des séries, etc.", ajoute l’animatrice. L’inscription est obligatoire, car il y a un repas de prévu. "Cela revient à 7 euros avec repas compris, indique-t-elle. Les boissons, non-alcoolisées bien sûr, seront en supplément." Quatre soirées sont actuellement prévues, avant un premier debrief. "On fera le point une fois ces quatre sessions passées, poursuit Mathilde Nihant. Mais on sait déjà qu’ils sont partants: nous en avons parlé lors des stages, et ils ont apprécié l’idée." Par ailleurs, cela permettra aux jeunes de rencontrer d’autres adolescents issus des villages avoisinants. "Momalle et Remicourt ne se mélangent pas toujours, par exemple, affirme-t-elle. Ce serait l’occasion de rassembler tous les villages autour de projets communs, et de se faire de nouveau amis."