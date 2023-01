On va procéder au remplacement des caténaires en gare de Momalle

Ici, c’est à la gare de Momalle qu’Infrabel va opérer dans ce cadre, "de janvier à juin. Il s’agit essentiellement de travaux de nuit. Ils nécessiteront une fermeture du passage à niveau du 16 au 21 janvier, de 22 à 6 h du matin. Idem pour les nuits du 23 au 28 janvier", détaille la porte-parole. Une déviation sera mise en place pour permettre aux automobilistes de traverser la voie de chemin de fer, mais par ailleurs. Et de fin janvier à juin, diverses interventions ponctuelles seront encore réalisées. Ceci en plus d’autres petits travaux: "On va optimiser nos travaux et profiter des coupures d’électricité pour refaire les sentiers qui permettent au personnel des chemins de fer d’accéder aux voies."

Comment traverser le chemin de fer ?

La déviation habituellement mise en place pour traverser le chemin de fer, lorsque le passage à niveau de Momalle ne peut être emprunté, est la suivante: "Depuis la rue Joseph Désir, à Momalle, on fait prendre aux automobilistes la rue de Liège jusqu’à la chaussée Verte (N614), informe le chef des travaux de Remicourt, Hervé Prinsen. Il faut ensuite tourner à droite sur la chaussée et continuer jusqu’au pont qui surplombe le rail. Pour retourner jusqu’à Momalle, depuis ce côté du rail, il faut continuer jusqu’au rond-point et y prendre la troisième sortie, Grand-Route (N637) , qu’il faut longer jusqu’au carrefour de la rue Lavaulx (NDLR: situé dans le village de Jeneffe à Donceel) , puis, tourner encore à droite, longer cette dernière, la rue des Faisans et enfin la rue Joseph Désir avant d’arriver à la gare de Momalle", mais de l’autre côté cette fois.