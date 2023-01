La tour de l’église de Momalle bientôt restaurée ?

Du côté de la Commune de Remicourt, on reconnaît que ce dossier a traîné dans les cartons pendant des années car à une certaine époque, ce n’était pas la priorité. "Notre architecte n’a pas toujours été des plus réactifs", affirme Sidonie Augeraux, l’échevine en charge du Patrimoine. En 2004, l’ingénieur qui suivait le dossier à la Région est parti à la retraite, ce qui a encore retardé la procédure. C’est que comme le clocher est classé, pour le restaurer et pouvoir bénéficier des subsides, cela nécessite l’accord de l’AWAP (Agence wallonne du patrimoine). Le coût du chantier est en effet de 305 000 € dont 175 800 € sont subsidiés par la Région.