Malgré la crise énergétique

"Avec la crise énergétique, il était normal de se poser la question, souligne Sidonie Augeraux, échevine. Mais finalement, on s’est dit que ça mettrait un peu de baume aux cœurs des citoyens et que, de toute façon, avec ou sans nous, ils décoreraient leur maison." Et effectivement, les citoyens de chaque village ont répondu présents. Une quinzaine de maisons sont donc en lice pour autant de lots à gagner. "Il y a trois lots à gagner par village", précise l’échevine.

Les lots en question ? Des bons Sodexo de 40, 60 ou 100 € en fonction du classement. "Les années précédentes, on œuvrait avec des partenaires de la commune, divers commerçants notamment, rappelle Sidonie. Mais certains ne souhaitaient plus participer, ayant déjà une clientèle ou pour d’autres raisons. Alors on a étendu cela sur quelque chose de plus global, qui peut s’utiliser dans de nombreux magasins même hors de la commune."

Les petits plats dans les grands

En tout cas, les Remicourtois ont mis les petits plats dans les grands pour faire briller leur demeure cette année. Casse-noisettes, traîneaux et évidemment guirlandes lumineuses se sont entremêlés pour embellir les façades des villages de la commune. Il est temps à présent de voter, via la page Facebook "Commune de Remicourt", pour celle qui vous aura le plus impressionnée.