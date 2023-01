Depuis, la Commune de Remicourt a réfléchi à une reconversion des bâtiments. Elle est en train de se concrétiser avec l’installation prochaine du CPAS dans ses murs. Un subside extraordinaire au CPAS de 35 000 € a d’ailleurs été voté en ce sens lors du dernier conseil communal. "Les travaux sont en cours et ça avance bien, confirme Yvonne Pirard, la présidente du CPAS. On devrait prendre possession de nos nouveaux bureaux à la mi-2023. Le cloisonnement des bureaux a déjà été effectué. Il faut encore réaménager les sanitaires étant donné que c’était des toilettes pour enfants, l’électricité et internet. Puis on verra comment organiser le déménagement."

Davantage de discrétion

Il est vrai qu’au sein de la maison communale de Remicourt, le CPAS se sentait un peu à l’étroit. Les six membres du personnel disposeront bientôt de leurs propres bureaux. Ce sera un plus aussi pour les bénéficiaires du CPAS qui, jusqu’à présent, sont contraints de traverser plusieurs couloirs avant de rencontrer une assistante sociale. "La discrétion doit être de rigueur, signale le bourgmestre Thierry Missaire. Déjà ce n’est pas facile pour quelqu’un de faire la démarche d’aller demander de l’aide mais le faire au vu de tout le monde, c’est sans doute encore plus difficile."

Le départ du CPAS de la maison communale va aussi entraîner une réorganisation des services communaux. "Oui car on est à l’étroit, confirme le bourgmestre. On a plusieurs services qui doivent se partager le même bureau ; ce n’est pas évident pour le travail au quotidien. "