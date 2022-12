Pollution de l'eau à Hodeige: aucune pathologie grave détectée

En retour, l’AViQ a reçu 420 documents à la fois sous la forme papier mais aussi via internet, soit au total un tiers de la population du village. "Hodeige compte entre 1100 et 1200 personnes." Le bourgmestre a été heureux d’apprendre qu’aucune pathologie grave n’a été détectée. "Les prélèvements ont rendu leur verdict: les personnes malades l’ont été en raison de la présence de clostridium, sapovirus et norovirus, des pathogènes typiques des gastro-entérites", ajoute Thierry Missaire.

Fin octobre, c’est en effet un vent de panique qui a soufflé sur le territoire communal. Un habitant a remarqué que son eau de distribution était trouble. "La SWDE, la Société wallonne des eaux, a envoyé un fontainier sur place. Il s’est montré rassurant car il s’agissait d’un détachement de conduite", rappelle le mayeur.

Aujourd’hui, impossible que cela se reproduise

Conseillère communale et secrétaire du Conseil consultatif des aînés, Rose-Marie Gelaesen a fait part, jeudi soir, de l’inquiétude des aînés justement qui se demandent si une telle situation pourrait éventuellement se reproduire à l’avenir. Thierry Missaire a tenu à rassurer tout le monde. "La réponse est non ! Car, si auparavant, des connexions pouvaient avoir lieu entre les conduites d’eau potable et les conduites d’eau non potables, cela n’est plus du tout possible aujourd’hui."

Une réponse destinée à rassurer les citoyens de sa commune mais pas seulement. "Au vu de ce qui est arrivé à Hodeige, l’AIDE, l’Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des eaux en province de Liège, a pris une décision radicale. Aujourd’hui, plus aucune connexion n’est possible entre les deux conduites et cela, dans absolument toutes les stations d’épuration. L’AIDE nous l’a confirmé dans un courrier." Le conseiller communal Luc Lhoest s’est quant à lui demandé si les personnes touchées pourraient avoir droit à des dommages moraux. "Est-ce un médecin ou un bureau d’avocats qui peut déterminer qui a droit, ou pas, à des dommages moraux ? Car, en Belgique, l’assurance familiale n’est pas obligatoire." La majorité n’a pas pu apporter de réponse, confiant se poser la même question.