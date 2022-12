Pas de nouvelle pollution de l’eau à Hodeige

Pour rappel, ce samedi, un habitant de l’entité a partagé une publication sur Facebook dans laquelle il montrait l’écoulement d’une eau brunâtre au robinet de sa maison. Cette publication a rapidement fait réagir la population puisque l’eau de distribution, polluée, a provoqué d’importants malaises début novembre: des enfants ont dû être hospitalisés et de nombreuses personnes ont dû se rendre chez le médecin et à la pharmacie.

Cette nouvelle annonce a donc tout naturellement provoqué un certain émoi. Le bourgmestre a directement réagi et a contacté la SWDE. "Quand j’ai vu le message sur Facebook, je ne savais pas si la situation était localisée. J’ai évidemment contacté le numéro d’urgence." Un fontainier a été dépêché sur les lieux. Une purge des conduites a été réalisée.

Dès le samedi matin, une analyse de l’eau a été réalisée à l’endroit de cet écoulement d’eau brunâtre. Les premiers résultats étaient rassurants mais, pour Thierry Missaire, il n’était évidemment pas question de s’en satisfaire. "Le taux de chlore est bon et la turbidité également, précisait alors le bourgmestre. En cas de pollution, le taux est modifié car cela entraîne une surconsommation de chlore. Il pourrait s’agir d’un décrochage de matières dans les conduites. Cela peut arriver lorsque la pression de l’eau est plus forte. L’eau peut alors être trouble pendant quelques heures."

Un échantillon finalement « tout à fait conforme »

Une analyse bactériologique de cette eau a donc également été réalisée. Les résultats ont été communiqués ce dimanche matin au bourgmestre. "La SWDE a analysé l’échantillon. Il est tout à fait conforme. Il n’y a pas de pollution à proprement parler et pas de risque pour la santé. Nous avons donc eu affaire à un problème localisé dû probablement à un décrochage de matières. Nous avions déjà des éléments rassurants dès ce samedi mais il fallait évidemment en être certain." Une bonne nouvelle pour le bourgmestre qui craignait de revivre le scénario douloureux d’il y a quelques semaines. "Je suis à présent totalement rassuré. Les résultats de cette analyse confirment notre sentiment et c’est vraiment bien. La station d’épuration avait directement pris toutes les mesures strictes mais nous ne sommes pas à l’abri d’une autre source de pollution. Il fallait donc prendre toutes les mesures nécessaires et c’est ce qui a été fait", termine le bourgmestre.