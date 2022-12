De l’eau brunâtre dans une maison à Hodeige : les premiers résultats sont tout à fait rassurants

Ce samedi soir, une publication Facebook concernant l’écoulement d’une eau brunâtre au robinet d’une maison de l’entité de Remicourt, à Hodeige plus précisément, a rapidement fait paniquer la population et interpellé Thierry Missaire, le bourgmestre. En effet, début novembre, une pollution de l’eau de distribution a provoqué de nombreux malaises particulièrement impressionnants. "Nous avons eu une pollution sans précédent, explique le bourgmestre. Ça a été vraiment terrible. Nous avons eu des enfants hospitalisés et des centaines de personnes ont dû faire appel à des médecins et se rendre dans les pharmacies."