« Donnons de l’amour à Eden Hazard »

On en oublierait presque qu’il y a un tournoi dont Waseige fait du Brésil son favori. " Ce sont des artistes avec deux gars comme Casemiro et Fred au milieu pour faire le sale boulot. " Il pense aussi à l’Argentine de Lionel Messi. " Messi reste Messi, avec cette capacité à gagner un Mondial à lui seul… Quant à la France, ça m’emmerderait s’il la gagne car cette équipe ne rime pas avec plaisir mais ils seront là… " Et les Diables ? " Moi, je ne rêve plus , dit-il. On a désormais une équipe anonyme. En 2018, on avait une star dans chaque ligne. Là, il en reste deux: De Bruyne et Courtois. Mon prono ? Je ne sais pas, être sorti au premier tour serait une déception. Hazard ? Il n’est plus le même joueur. Mais pour qu’il le redevienne en partie, il doit être dans un groupe où il se sent bien. Donnons-nous lui de l’amour et on verra. Dans cette optique, je le ferais commencer, moi. Je n’aurais pas repris Mertens même s’il est précieux en perte de balle mais bien Lukebakio. Désormais, on a plein d’équipes qui sont dix fois plus fortes que nous. Il faut être réaliste et ne rien attendre de cette formation. On n’est plus favori, juste outsider. " Faut-il prolonger Martinez ? " Non, on doit en rester là, mais je veux lui dire merci beaucoup. Maintenant, à partir du moment où il est son propre directeur technique, c’est compliqué pour lui de faire un bilan de son propre travail… "