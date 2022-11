Le hall omnisports racheté par Remicourt: « On tenait à relancer le basket-ball »

Un promoteur privé s’était montré intéressé par son rachat pour le détruire et construire sur le terrain des immeubles à appartements. Mais le doyenné l’avait assuré, il n’irait pas chercher le dernier carat et mettrait la priorité sur les autorités communales. En septembre dernier, c’est finalement la Commune qui en a fait l’acquisition. "On tenait à racheter le bâtiment pour relancer le basket-ball à Remicourt", s’exprime le bourgmestre, Thierry Missaire.

Travaux: 2 possibilités s’offrent à la Commune

Concernant les travaux de remise aux normes, "on a demandé à être secondé par l’intercommunale Ecetia, en vue déjà d’établir le coût des diverses réparations", ajoute le mayeur, qui précise que deux possibilités s’offrent à la Commune dans ce cadre. "Où on monte un dossier avec Infrasports, sur base des normes sportives, du PEB… Où on réalise des travaux minimalistes, juste de quoi répondre aux normes et rendre à nouveau le hall accessible au public et au club. Il y a en tout cas des choses qu’on peut régler facilement en termes de résistance au feu de certains éléments tels que les portes, les poutrelles…"

Si le club de basket pourra réintégrer le hall dès la saison prochaine, ça, le bourgmestre ne le sait pas. "Cela dépendra de la durée et du coût des travaux."