Munsters transporte un missile de l’armée

À la défense, on précise que l’opération consistait en un transfert d’une "pièce de musée vers le nouveau CRC de Beauvechain" et qu’il s’agit donc d’un transport historique. Le Control & reporting centre (CRC) de la composante Air belge, contrôle et surveille l’espace aérien au-dessus de la Belgique et du Luxembourg.

Le Waremmien est coutumier de ce type de missions, même si c’est la première fois qu’on lui demande de transporter un missile. "D’habitude, ce sont des chars ou des engins blindés", indique-t-il encore. Compte tenu du poids important du missile, une dizaine de tonnes, il a fallu une grue pour le lever et le décharger.

Plus lourd ?

Ce n’est toutefois pas le plus lourd objet dont il a eu la charge jusqu’à présent. "Plus gros que ça ? Oui, il y a eu une fois un semi-remorque rempli de vitres entières, qui pesait entre 25 et 30 tonnes. Il avait brûlé et on l’avait mis complet sur la remorque, se souvient-il. On est spécialisé dans le transport et le remorquage, plus dans les poids lourds, même si on fait un peu les voitures aussi." Le dépanneur Munster est spécialisé dans le remorquage et le relevage de poids lourds généralement des 44 tonnes mais certains convois ont déjà atteint plus de 50 tonnes.

La société travaille également en collaboration avec les zones de police. Il lui arrive d’intervenir dans le cadre d’accidents qui surviennent sur les routes et de baliser les lieux.