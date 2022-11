200  Hodeigeois sont venus: «Qu’avons nous ingéré qui se trouve dans l’eau?» (Remicourt)

C’est donc pour répondre aux interrogations que cette réunion d’information a été initiée par la Commune de Remicourt, l’AViQ (Agence pour une vie de qualité), l’OST (Outbreak Support Team) et la SWDE (Société wallonne des eaux).

Plusieurs thématiques ont été abordées telles que le nettoyage du réseau domestique, la santé mais aussi les dédommagements éventuels proposés par la SWDE. "On sait que l’inquiétude majeure, c’est la santé et les symptômes persistants, voire aggravés dans certains cas, qui surgissent", exprimait notamment le bourgmestre, Thierry Missaire.

1. Santé: l’hépatite A ?

L’AViQ explique que Hodeige fait face ici à une TIAC, c’est-à-dire une toxi-infection alimentaire collective. "Dans ce contexte particulier, les médecins auraient dû nous faire parvenir un listing des gens malades, informe la représentante de garde de l’AViQ, qui n’a pas souhaité être citée. Mais on comprend que la priorité, c’est la prise en charge des patients. C’est pourquoi, avec Sciensano, on a décidé de mettre à disposition des villageois un questionnaire anonyme en vue d’un recensement."

Et la question qui revenait sans cesse côté villageois, c’est la nature de ce qu’ils ont ingéré. "Qu’avons-nous ingéré qui se trouve dans l’eau ?", questionne l’un d’eux. Est-ce un virus, une bactérie, un parasite… ? "On ne peut pas répondre car la station d’épuration de l’AIDE, à l’origine du problème, collecte des eaux de plusieurs sources comme les égouts, l’eau de pluie… Une chose est certaine, c’est que l’eau est traitée et que les gros contaminateurs ne sont plus là, bien qu’elle ne soit pas encore propre bactériologiquement."

Et la question de l’hépatite A, qui pourrait être présente dans l’eau, a aussi été longuement abordée. "C’est un risque, reconnaît l’AViQ. Si vous développez des symptômes, il faut se faire dépister. D’ailleurs, par principe de précaution, il est possible de faire un vaccin post-exposition à l’hépatite."

2. Nettoyage des installations domestiques

Plus la réunion avance, plus on peut ressentir l’agacement de certains villageois. Notamment sur la question du nettoyage des installations et des appareils privés. Certains ne comprennent pas "qu’il faille désinfecter les machines à laver, ceci alors qu’on peut se doucher avec l’eau… Qu’y a-t-il comme germes dans l’eau du robinet ?" Pour une autre dame, "on nous demande de faire tourner notre lave-linge à vide à 60°C pour désinfecter. Mais Cela représente aussi un coût en termes d’énergie. Seront nous indemnisés ?" Peut-être puisque ce type de frais peut être inscrit dans le dossier d’indemnisation que les Hodeigeois impactés sont invités à rentrer.

3. Indemnisations de base et complémentaire

Le code de l’eau, comme le signifiait la Société wallonne des eaux, prévoit une indemnisation de base, celle-ci calculée au prorata du nombre de jours passés sans eau potable. "Mais vu le caractère exceptionnel de l’événement, ici, on propose aux citoyens de nous faire parvenir un dossier complet, étayé de justificatifs, s’ils estiment avoir subi un préjudice." L’indemnité de base sera, quant à elle, envoyée automatiquement.

Les dossiers d’indemnisation sont à envoyer de plusieurs manières: via votre assureur, via courrier postal (rue de la Concorde, 41 à Verviers), par mail (info@swde.be). Plus d’infos au 087/87 87 87.

L’eau toujours pas potable, de nouvelles analyses ce mercredi

L’échantillon d’eau prélevé ce lundi dans la rue de Maladrie contient encore des traces de germes. «Comme ce n’est pas une rue en cul-de-sac, il est fort possible que ces germes continuent à circuler dans le réseau», informe le porte-parole de la SWDE (Société wallonne des eaux). Ce mercredi, donc, de nouvelles informations sont censé tomber à la suite de nouvelles analyses (il y en a toutes les 24 heures), ce qui ne veut pas dire qu’on va annoncer ce mercredi que l’eau est de nouveau potable. «On ne sait pas ce que vont révéler les analyses, bien que, rassure-t-il, on n’est pas loin de pouvoir réutiliser l’eau à Hodeige, à mon sens.» Quand alors peut-on espérer, à Hodeige, retrouver de l’eau saine dans les robinets. «On ne déclarera l’eau potable que lorsque tous les paramètres seront parfaitement au vert.» Le porte-parole l’assure, lorsque tous les paramètres de potabilité de l’eau seront bons, «l’eau sera consommable». Toutefois, «je leur conseillerai de faire couler l’eau quelques instants avant de la consommer, pour évacuer les éventuels résidus».