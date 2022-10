L’eau du robinet non potable à Hodeige: les résultats des analyses attendus ce jeudi

Pourtant, chez Valérie, l’eau n’était ni brunâtre, ni malodorante comme c’est le cas dans d’autres rues du village. "Malgré tout, l’eau n’est pas bonne ici non plus."

Vomissements, fièvre, migraine, courbatures…

Ils ont été nombreux à s’exprimer sur Facebook. Certains font état de symptômes importants. C’est le cas de Ricardo: "Nous avons tous les cinq été malades à la maison, rue de Lens-sur-Geer. Avec des symptômes particulièrement virulents pour notre petit de 3 ans."

Laura, elle, rapporte de la "fièvre, une grosse fatigue, des courbatures, des maux de ventre…" Sophie, qui habite rue Joseph Corrin, parle quant à elle d’une odeur d’œuf pourri qui émane de l’eau. "Je me suis réveillée avec un mal de ventre et la nausée. J’avais pourtant juste fait bouillir de l’eau pour me préparer des nouilles… L’eau serait mauvaise même bouillie ?", s’interroge-t-elle.

La distribution d’eau se poursuit

Des questions qui n’ont pas encore de réponse. Une chose est sûre, c’est que plusieurs villageois, enfants et adultes, ont dû être hospitalisés d’urgence. Dans la journée de mercredi, la SWDE a fini par déclarer l’eau de Hodeige non potable en attendant les résultats du labo, qui tomberont ce jeudi. Elle organise également une distribution d’eau (au n°14 de la rue Joseph Corrin), qui se tiendra encore ces prochains jours, jusqu’à ce que tout rentre dans l’ordre. "Il y a des arrivages de bouteilles régulièrement et les réservoirs seront rechargés", informe le porte-parole de la SWDE.