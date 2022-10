L’eau du robinet impropre à Hodeige (Remicourt): « La moitié du village est malade et mon petit voisin a été hospitalisé »

Bon nombre d’habitants de Hodeige (Remicourt) sont tombés malade depuis lundi. En cause, l’eau du robinet qui, par endroit, sort colorée et malodorante. "Cette nuit, ma plus jeune fille s’est réveillée et s’est mise à vomir, nous explique Valérie, une habitante de la rue Joseph Petitjean. Mon mari est lui aussi tombé malade. On a fait le lien avec l’eau du robinet car la moitié du village est malade. Nous, on a cuisiné et on s’est brossé les dents avec mais là, on est passé à l’eau minérale."