La SWDE déclare officiellement l’eau non potable à Hodeige (Remicourt): « On va distribuer de l’eau aux villageois »

La SWDE va donc procéder à une distribution d’eau aux villageois ce mercredi dès 13 h 30. " Ça se passera en face de l’ancienne école maternelle de Hodeige, au n°14 de la rue Joseph Corrin ", informe d’ailleurs le bourgmestre, Thierry Missaire. On ignore encore les modalités exactes de cette distribution d’eau mais la SWDE communiquera via son siteweb ( www.swde.be).

Le mayeur: « On n’allait pas créer un vent de panique »

Beaucoup se sont également plaints de l’inaction de la Commune de Remicourt depuis lundi. "Pour réagir, il faut être au courant, s’en défend le mayeur. Et on n’a pas rien fait. On a reçu l’appel d’un habitant lundi, après quoi on a chargé le service travaux de prendre contact avec la SWDE. Cette dernière a ensuite réalisé un travail de purge, qui n’a finalement rien donné. On n’allait pas créer un vent de panique parce qu’un habitant faisait état que l’eau de son robinet était colorée. Ce n’est que ce matin qu’on a reçu de nombreux appels comme quoi les gens tombaient malade."

