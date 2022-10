Eau non potable à Hodeige (Remicourt): « Il y a des arrivages réguliers de bouteilles d’eau potable et les réservoirs seront rechargés »

+ À LIRE | L’eau du robinet impropre à Hodeige (Remicourt): " La moitié du village est malade et mon petit voisin a été hospitalisé "

Mais la SWDE l’assure, "il y a des camionnettes chargées de bouteilles d’eau qui arrivent régulièrement. Et entre deux rotations, les réservoirs sont réalimentés", informe le porte-parole de la Société wallonne des eaux, Benoît Moulin.

Ce dernier constate également un certain incivisme. "Certaines personnes se servent allègrement", d’où probablement le fait qu’il n’y ait pas d’eau pour tout le monde, en continu.

Encore ce mercredi soir jusqu’à 22 h et ces prochains jours

La distribution d’eau potable à l’ancienne école maternelle de Hodeige se poursuit encore ce mercredi soir, plus ou moins jusqu’à 22 h. "On reprendra la distribution demain matin et durant toute la journée. Et ainsi de suite ces jours prochains jusqu’à ce que la situation reviennent à la normale." L’avis de non-potabilité de l’eau sera reconduit toutes les 24 heures en fonction des résultats des analyses des échantillons.