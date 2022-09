HesbyMazout veut s’agrandir et se moderniser

C’est que la société Uhoda – groupe auquel la station-service a été cédée il y a trois ans par Alain Riskin qui en est resté le gérant – compte aussi élargir le magasin et l’ouvrir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des rayons dédiés aux producteurs locaux y seront également proposés. Aussi,"un sens de circulation sera instauré,poursuit le maïeur.L’entrée se fera via la chaussée Verte et la sortie par le chemin bétonné."

Sécurité et confort pour les chauffeurs

Selon le respect des normes européennes auxquelles aspire ce projet de modernisation, des critères sont à respecter."L’objectif est donc de sécuriser le parking ainsi que les camions et leurs marchandises,explique le gérant.C’est pourquoi on compte faire appel à une société de gardiennage pour veiller au grain."Et ce n’est pas tout puisque l’aire de parking sera entièrement clôturée, des caméras installées et un contrôle d’accès, via une carte, instauré.

Les commodités destinées aux chauffeurs, déjà existantes, seront améliorées et agrandies."On va mettre en place plus de douches, des espaces pour qu’ils puissent se reposer, un endroit où ils pourront se restaurer…"

Un nouveau giratoire pour gérer les flux

Dans le projet, un rond-point devra être construit à proximité de la station-service, ceci pour mieux gérer le flux plus important de camions qui découlera de cet agrandissement. Il se situera au carrefour de la chaussée Verte, de la rue Roua et de la rue des Fauvettes.

Et si la Commune de Remicourt n’est pas partie prenante dans le projet d’agrandissement du relais routier (puisque privé) et dans la création du rond-point (puisque du ressort du Service public de Wallonie), elle se montre toutefois favorable à ce projet. " Car pour nous, il s’agit de rapporter de nouvelles taxes, de créer de l’emploi au niveau local et d’offrir un service supplémentaire aux citoyens sur notre territoire", ajoute le bourgmestre. L’ensemble des conseillers a émis un avis positif à ce sujet ce mardi.