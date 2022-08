Quatre incendies se sont déclarés ce jeudi en Hesbaye à cause de la sécheresse... et de l’inconscience (Remicourt, Hannut, Oreye)

Ainsi, un premier feu s’est déclaré à 16 h 37 à Remicourt (et non à Crisnée comme nous l’indiquions dans notre édition de ce vendredi). Entre le pont de l’autoroute et la voie de chemin de fer."C’est un feu de broussaille qui a brûlé 10 m2", indique la zone de secours. On ignore ici ce qui a allumé la "mèche".

Un incendie peu important en taille mais qui a nécessité des moyens logistiques conséquents."Deux bandes de l’autoroute E40 ont dû être fermées et la circulation ferroviaire momentanément interrompue pour permettre aux pompiers d’intervenir en toute sécurité."Le feu s’est propagé des deux côtés de la voie de chemin de fer, nécessitant des va-et-vient des sapeurs à la fois sur le rail et sur l’autoroute.

Aussi à Hannut et Oreye

Trois autres feux se sont également déclenchés en Hesbaye ce jeudi dont deux du côté de Hannut, à Lens-Saint-Remy et à Grand-Hallet, sur le coup le 19 h 40. L’un à cause d’un mégot de cigarette, qui a brûlé pas moins 70 m2de prairie. L’autre s’est déclaré dans un jardin après que l’habitant ait utilisé un désherbant thermique…"Il a mis le feu à sa pelouse."

Le troisième est un feu de bosquet qui s’est déclenché à Lens-sur-Geer (Oreye), vers 20 h, près du magasin Bio 4 Seasons situé rue de la Westrée. On ignore ici aussi ce qui a déclenché le feu.

Tous ces incendies ont été rapidement circonscrits par les sapeurs de la zone de secours Hesbaye et n’ont fait aucun blessé.