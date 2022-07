Le lotissement aux 44 maisons est à l’enquête

À l’époque, le projet avait déjà suscité des réactions mitigées dans le voisinage. Pourtant, il ne s’agissait encore que d’une réunion d’information préalable, en vue d’ajuster le projet en fonction des remarques, avant de lancer la procédure de demande de permis d’urbanisme.

C’est chose faite aujourd’hui.Prologe vient en effet de déposer officiellement sa demande de permis d’urbanisme.L’enquête publique est donc lancée.Elle durera jusqu’au 9septembre.Concrètement, la demande concerne la démolition de bâtiments existants, le déboisement d’une partie de la parcelle (le bosquet derrière le centre culturel), la modification du relief du sol et la construction de voiries et des 44maisons.

On constate d’emblée que le projet paraît toujours autant pharaonique.Kadour Mokeddem, le directeur de Prologe, nous affirme cependant que l’avant-projet a bien été modifié. "On a tenu compte des remarques émises par les gens…"

Du côté du collège remicourtois, le bourgmestre, Thierry Missaire, se dit attentif aux griefs soulevés: l’impact environnemental, les problèmes liés au ruissellement des eaux et la mobilité dans le quartier. "On va analyser le projet en détail et voir s’il est compatible avec le RUE (NDLR: rapport d’urbanisme environnemental), indique le bourgmestre. On ne peut pas empêcher un promoteur de bâtir sur le terrain qu’il a acquis… Mais l’avis qu’on remettra à la DGO4 (Région wallonne) sera motivé et tiendra compte des avis des riverains."

Ceux-ci sont invités à venir consulter le dossier à l’administration communale et à faire part de leurs remarques éventuelles.