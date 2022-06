Le magasin de seconde main du CPAS a rouvert à Remicourt

Plus qu’un simple magasin, cette boutique de vêtements d’occasion a une raison d’être sociale. "L’objectif est de permettre aux personnes avec de petits revenus de pouvoir s’habiller à moindre coût , poursuit Yvonne Pirard. On a des vêtements dont les prix varient entre 5, 10 et 15 euros."

Ce dernier permet aussi à l’action sociale de remettre des personnes sur le chemin du travail. "Le magasin permet aussi la réinsertion professionnelle et une remise en ordre administrative pour les personnes émargeant au CPAS; des personnes qui, par exemple, n’ont pas de diplôme et qui peinent à trouver un emploi."

Et dans la boutique sociale remicourtoise, "on essaie d’y faire travailler deux Article60. Mais ce n’est pas toujours simple d’en trouver car certains ne veulent pas venir y travailler. Heureusement, ici, une fois que le certificat de médical de la travailleuse sera terminé, on gardera celle qui vient d’arriver. On en aura donc deux comme espéré."

Vos dons de vêtements sont les bienvenus

Pour dames, pour hommes et pour enfants, tous les dons de vêtements, chaussures et autres textiles sont les bienvenus Aux Chiffond’Elles. "On accueille toujours les dons, qui peuvent directement être amenés au magasin, précise la présidente de l’action sociale. Après réception, on les lessive, les repasse avant de les mettre en exposition dans la boutique." Et bien entendu, les vêtements tachés, troués, eux, ne sont pas les bienvenus. Question de dignité.

Le magasin Aux Chiffond’Elles est ouvert le lundi de 13 à 16h30, du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30. Il est situé au n°2 de la rue Nouvelle Percée, à Remicourt (à l’ancienne gare, en face de la maison communale). 019/549346