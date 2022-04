Les bus 84 et 83 perturbés

La ligne de bus 83, à Donceel cette fois, sera perturbée en raison du jogging de ce dimanche, entre 8h et 14h. Les bus sont déviés dans les deux sens de circulation entre les arrêts "Noville rue Principale" et "Bovenistier rue J. Nicolas". Les arrêts "Jeneffe rue Lavaulx 10", "Jeneffe Église" et "Jeneffe rue de Donceel" sont reportés à un arrêt provisoire implanté sur la Grand’Route, à hauteur de la rue Lavaulx. Les arrêts "Haneffe École", "Haneffe Caquin" et "Donceel Église", "Donceel route du Moulin", "Limont Stiers" et "Limont La Forge" sont reportés à un arrêt provisoire dans la rue des Combattants.