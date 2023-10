L’épicerie OrigiNell présente durant le week-end "Lire en Condroz", à Ouffet, pour faire découvrir son projet

Cependant, une fois les premières marches montées, l’attention se porte sur un stand pour le moins accueillant et sous le signe du vivre ensemble. Derrière le comptoir se trouvent deux chaleureuses personnes souhaitant développer un projet haut en couleur. Florence et Jean-Marc Delbovier sont les heureux parents de Nell, 25 ans, atteinte d’un léger retard mental ainsi que des troubles psychomoteurs. Leur idée ? "Aménager notre lieu d’habitation pour accueillir cinq autres filles à qui le handicap mental laisse une certaine capacité d’autonomie afin de créer une maison encadrée, explique le père de famille. Il y aurait, le matin et le soir, la gestion d’éducateur tout en leur laissant une certaine forme d’indépendance."

Pour concevoir un projet d’une telle envergure, il est nécessaire d’avoir des fonds suffisants. "Dans cette optique, nous avons lancé, en 2019, une épicerie fine, avec des produits du terroir, sous forme de web-shop, ajoute Jean-Marc. Son nom: OrigiNell. Désormais, depuis septembre 2022, c’est de manière physique que nous poursuivons l’aventure. Nous avons stoppé les commandes en ligne. Premièrement parce que cela ne suivait pas, mais également car je constate que les personnes ont besoin de ce contact. Pour un service de qualité et étant donné que nous travaillons toujours, mon épouse et moi-même, nous avons une personne engagée à temps plein."

Située rue Mognée 14, à Ouffet, cette future habitation en semi-autonomie, n’attend plus que vous. Si l’envie vous en dit, n’hésitez pas à contacter cette grande famille via leur page Facebook ou leur site Internet.