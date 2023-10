"Lire en Condroz" prend de l’épaisseur pour sa 5e édition organisée ces samedi 14 et dimanche 15 octobre 2023 à Ouffet

Annulé pour cause de Covid en 2021, l’événement "Lire en Condroz" revient lors du prochain week-end à Ouffet. Organisé dans le cadre de "La Fureur de Lire", ce salon, riche également de nombreuses animations, se déroulera à nouveau, comme en 2019, à la salle aux oies. L’idée est bien évidemment de promouvoir la lecture (13 éditeurs seront présents), mais aussi de mettre à l’honneur de nombreux auteurs francophones belges. Quarante auteurs et illustrateurs seront d’ailleurs représentés. "Auparavant, nous n’avions que des auteurs en autoédition, rappelle Kristel Koppe, la bibliothécaire d’Ouffet et Nandrin. Cette fois, nous prenons de l’envergure puisque nous accueillerons notamment Johan Pilet, dessinateur de la série BD “Ninn”, Armel Job qui fête en 2023 la parution de son vingtième roman ou encore Thierry Luthers, qui a sorti ses “Derniers domiciles connus”."