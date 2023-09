Après quatre mois de fermeture, la grand-place d'Ouffet rouvre mais…

La fête d’Ouffet, qui aura lieu le week-end prochain, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, allait-elle pouvoir y prendre place comme chaque année ? Le collège communal, en accord avec l’avis du DNF, a décidé qu’il était préférable de la déplacer légèrement sur la rue à côté pour ne prendre aucun risque. Quant à la Grand-Place, elle est désormais bel et bien rouverte, même s’il a fallu couper un autre marronnier qui présentait un danger et en élaguer plusieurs d’entre eux dans le fond de la place.

L’avis du DNF est cependant clair: à terme, la plupart de ces arbres (certains malades, d’autres, vieillissant mal à cause des sécheresses successives) devront être élagués voire abattus. Il est donc prévu de procéder à de nouveaux travaux d’élagage et d’abattage sur la Grand-Place. "La disparition progressive de ces arbres qui font pourtant tout le charme du centre d’Ouffet est regrettable mais malheureusement inévitable, souligne la bourgmestre, Caroline Cassart. C’est pourquoi le collège communal a décidé de faire appel à un auteur de projets pour la repenser entièrement dans les années à venir. Cette place et le monument qui s’y trouve sont un des endroits phares de la commune." Plusieurs projets de réaménagement de la Grand-Place seront proposés à la population pour avis et un permis sera déposé en son temps.