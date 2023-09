De nouveaux jeux dans la cour de récré de l’école de Warzée

Le réfectoire attendu à l’horizon 2027-2028

Un préau amené d’ailleurs à disparaître d’ici quelques années. "Notre intention est toujours de construire à l’horizon 2027-2028 un nouveau réfectoire qui reliera les maternelles et les primaires, rappelle la députée-bourgmestre Caroline Cassart. Il s’agit d’un bâtiment qui devrait coûter au moins un million d’euros et qui permettra aussi un réagencement des espaces existants."

Actuellement, on en est au stade de l’avant-projet et d’un audit énergétique. "Le but est de rentrer le dossier dans le cadre de l’appel à projet relatif au plan d’investissement exceptionnel pour les bâtiments scolaires. Ce qui permettrait d’obtenir des subsides pour financer les travaux à hauteur de 60%."

Autre point d’attention: la propreté des toilettes. Faut-il rappeler que diverses études nationales ont déjà révélé que sept enfants sur dix se retenaient d’aller aux toilettes à l’école à cause notamment de la vétusté des lieux ou par manque d’hygiène ? "Nous n’étions pas satisfaits du travail fourni par la société de nettoyage et nous venons de mettre fin au contrat, précise la bourgmestre. Soit nous allons relancer un marché, soit nous allons engager quelqu’un pour s’occuper de cette tâche." En attendant, ce sont deux membres du personnel communal qui nettoient le petit coin. "Certes, ce ne sont pas les plus belles toilettes du pays, mais il n’y a pas vraiment de souci", ajoute le directeur. Voilà donc un élément qui ne doit pas freiner le goût de l’effort inculqué aux petits Ouffetois. Car comme il est écrit en grandes lettres sur une des vitres de l’école: "Le seul endroit où le succès précède le travail, c’est dans le dictionnaire."