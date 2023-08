Ouffet rejoint la "Filière du livre"

La Commune d’Ouffet est déjà pas mal active en matière de livre et de lecture. "On fait la promotion de livres via la bibliothèque, on a une conteuse, on propose l’opération “Auteurs en classe”… On va poursuivre ces dispositifs mais on va aussi en développer de nouveaux."

Comme l’événement "Lire en Condroz" ces 14 et 15 octobre à la salle aux Oies. Il n’était plus organisé depuis 2019. "On a décidé de relancer la manifestation et de l’agrandir, de la diversifier. Le programme, qui s’étalera sur deux jours, est en cours de finition mais on sait déjà que Thierry Luthers sera présent. Ce sera plus qu’une foire du livre…"

Toujours côté livre, il y aura du changement à la bibliothèque communale. Les élus ont en effet approuvé mardi soir la modification du règlement d’ordre intérieur qui vise un point en particulier: la mise en place de frais de rappel aux lecteurs qui n’ont pas rendu leurs livres à temps. "En effet, les dépassements réguliers de la date des prêts de livres impliquent de nombreux rappels à envoyer, d’abord par mail puis par courrier, indique la députée-bourgmestre, Caroline Cassart. Des démarches et procédures qui demandent du temps et de l’argent au sein de nos services communaux. Jusqu’ici, aucun frais de rappel n’était prévu." Désormais le lecteur devra mettre la main au portefeuille. Le deuxième rappel lui coûtera 13 €. "On régularise une situation, note encore la bourgmestre. Ces frais rentrent dans le cadre des taxes et redevances." Le nouveau règlement sera affiché aux valves de la bibliothèque dès qu’il sera d’application.

Un programme informatique pour gérer les cimetières

Au conseil, il a aussi été question d’approuver le coût-vérité réel de la gestion des déchets ménagers pour l’année 2022. Les Communes sont en effet tenues de répercuter à leurs habitants le juste coût. À Ouffet, il s’élève à 99%, un chiffre qui se situe dans la fourchette imposée par la Région wallonne. La Commune est donc bonne élève…

Enfin, le conseil a voté le nouveau règlement communal sur les funérailles et les sépultures dans une démarche de mise aux normes de ses cimetières. "Le règlement a été adapté pour qu’il corresponde au décret", indique Caroline Cassart. Il est par exemple question que la Commune se dote d’un programme informatique pour la gestion administrative et complète de ses cimetières.