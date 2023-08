Tom Smet, en tournage de son clip à Huy… et à la rédaction de L’Avenir : "J’ai toujours eu de bons contacts avec le journal"

"Je suis musicien depuis longtemps. J’avais mis la musique de côté car le football prenait énormément de place dans ma vie", explique celui qui est entraîneur de foot à Waremme. Un concours de chant qu’il a remporté, en avril dernier, a relancé son envie de faire son trou dans la musique. À la clé de ce concours: un clip offert. C’était l’occasion de ressortir ce single enregistré au studio professionnel Blue Mix de Jupille il y a maintenant trois ans. "On avait commencé à tourner le clip mais le réalisateur avait dû abandonner le projet. J’avais alors mis la musique entre parenthèses. Mais ce concours gagné me donne l’occasion de relancer le clip. Le projet va enfin pouvoir voir le jour."

Tournage clip à la rédaction de l'Avenir Huy Waremme - Romain Paquet - Tom Smet - Avec Melissa Lejear et Thomas Bastin. ©Mathieu Golinvaux

Attaché à sa région

Si l’Ouffetois fait essentiellement des reprises qu’il propose sur son Instagram, là il a voulu créer une chanson sur laquelle sa créativité ressort. "“Dans mon monde”, c’est l’histoire d’une rupture amoureuse. J’aime m’inspirer de ces événements de la vie de tous les jours. Je ne suis pas inspiré de ma vie à moi, mais c’est un classique. Sauf que là, le garçon va tout donner pour récupérer son amour. Et ce côté-là fait partie de mon caractère car je n’abandonne jamais." Ceux qui connaissent l’auteur-compositeur Tom Smet seront surpris par les nouveaux sons qu’il amène. Une touche d’électro-pop, inspiré de Cold Play dans les sons. "Je veux garder l’authenticité mais avec un peu d’électronique."

Pour tourner son clip, Tom Smet avait besoin d’acteurs… Un appel lancé sur Facebook et il trouvait. "Dès que Mélissa a répondu qu’elle était intéressée, j’ai stoppé ma recherche. J’avais trouvé. Je sais qu’elle est à l’aise avec le public, elle aime faire de la photo. En fait, elle correspondait à ce que je cherchais." Mélissa Lejear et Romain Paquet se connaissaient… via le football. "On se connaissait d’avant. J’avais envie qu’elle joue son côté femme indépendante qui reprend sa vie en main. À la fin du clip, on saura si les deux se recroiseront." Et pour jouer l’amoureux ? L’Ouffetois a fait appel à Florian Lemire, gardien de D3 à Waremme ; "j’ai aussi fait appel à Cédric Grifnaie, ancien arbitre de basket sur l’arrondissement".

De bons contacts avec le journal

Le clip, l’équipe l’a tourné en une journée, ce mercredi. Sur Engis, dans l’appartement prêté par un ami, sur Huy aussi car "je reste fort attaché à ma région. On tourne dans le centre-ville dans les ruelles, sur la grand-place. Aussi dans le parc en face du cinéma. On va aussi faire un petit tour du côté du fort."

Tournage clip à la rédaction de l'Avenir Huy Waremme - Romain Paquet - Tom Smet - Avec Melissa Lejear et Thomas Bastin. ©Mathieu Golinvaux

Et une de scènes s’est tournée au sein même de la rédaction de L’Avenir, à la rue de la Résistance. Pourquoi à L’Avenir ? "On avait besoin de bureaux. L’Avenir, c’est le journal avec lequel je travaille tous les jours dans le monde du foot en tant que Romain. J’ai toujours eu de bons contacts avec le journal et les locaux étaient ce que je cherchais. J’ai tout de suite pensé à L’Avenir et vous m’avez tout de suite répondu." Thomas Bastin, l’un de nos journalistes, fera même une petite apparition dans le clip. Un tournage qui n’a pas pris plus d’une heure, entre fous rires de l’équipe et conseils donnés par le musicien ouffetois.

Et puis ? Tom Smet compte faire le tour de toutes les radios afin de trouver celle qui sera prête à diffuser "Dans mon monde". "Je n’ai pas peur de demander…" en espérant que sa chanson plaira. Tout simplement.