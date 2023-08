Ouffet: plus de 350 personnes au concert de Marka

L’échevin de la culture, Jean-Marc Moës, qui organisait l’événement avec la Commune, et Guillaume Taens, régisseur et fondateur de l’ASBL Hands On, étaient tout sourire. "Le public est content d’être là. Le groupe, dans une ambiance rock, folk et parfois country, n’a pas son pareil pour mettre de l’ambiance. Marka, avec une bonne dose d’humour parfois un peu caustique, est très sympathique, et proche des gens. Il a l’art de faire participer les villageois, et c’est magnifique", confiait l’échevin ouffetois.

Avant le début du spectacle, Guillaume Taens est venu présenter son ASBL sur scène. "Les Ouffetois ici présents se souviennent de cet accident que j’ai eu à la main il y a 34 ans. J’ai appris que le chirurgien qui avait reconstitué ma main opérait gratuitement des enfants au Vietnam avec l’ASBL Amev. Avec mon épouse, des proches et amis, nous avons décidé de former une ASBL pour offrir des fonds aux enfants qui n’ont pas eu la chance de vivre dans le pays où il y a un système de sécurité sociale comme le nôtre." Ainsi, le bénéfice sur chaque boisson consommée sera utilisé pour donner à un enfant la même qualité de vie que Guillaume Taens a eue grâce à l’opération qu’il a alors subie.

