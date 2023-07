La plus belle prairie de Wallonie est à Ouffet : "Je suis fier d’avoir reçu ce prix"

Chapeau ! Ce week-end, une prairie de l’éleveur Sébastien Demoitié, à Ouffet, remportait le titre de la plus belle prairie de Wallonie, dans le cadre de la 9e édition du concours "Qu’elle est belle ma prairie" présenté lors de la foire agricole de Libramont. "Il s’agit d’une prairie sur laquelle a été planté un verger hautes tiges d’anciennes variétés de pommes, principalement, mais aussi de poires, de prunes…, nous explique l’éleveur. La particularité de cette prairie, et c’est ce qu’ont retenu les jurés, c’est que j’y couple à la fois la production de fruits et d’herbe, ce qui y favorise la biodiversité."