À Ouffet, le Clos de Temme est reconnu en AOP "Côtes de Sambre et Meuse"

La reconnaissance des cuvées Renée (blanc) et Arthur (rouge) du Clos de Temme-Vin Belge d’Ouffet récompense avant tout une passion et un savoir-faire viti-vinicole. Bertrand Conchin et ses vins rejoignent le cercle des AOP "Côtes de Sambre et Meuse", au même titre que des noms connus comme le Domaine du Chenoy (Émines), le Ry d’Argent (Bovesse), le Château de Bioul et des vignobles régionaux: les Hautes-Vignes du Bois Marie (Huy) et le Domaine des XXV (Couthuin).