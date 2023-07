La Grand-Place reste fermée, Ouffet-Plage déménage

La Grand-Place d’Ouffet est fermée depuis plusieurs semaines à cause de l’insécurité de ses arbres dont des branches menacent de tomber. Le DNF (Département nature et forêts) est revenu pour refaire le point. Et les mesures de fermeture sont prolongées: le danger est toujours bien présent. La place reste interdite au public et la rubalise d’interdiction d’accès reste donc en place. "Il y a non seulement des chutes d’arbres mais aussi plusieurs arbres malades. Des tests de traction, pour évaluer la stabilité des arbres, vont être effectués. L’avis du DNF et des experts nous aidera aussi à y voir plus clair, indique la députée-bourgmestre, Caroline Cassart. On repasse ce dossier au collège de ce jeudi pour voir s’il est nécessaire d’abattre des arbres en urgence. On ne veut pas en couper si ce n’est pas vraiment nécessaire."