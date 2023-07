500 personnes sont venues fêter à Ouffet l’instituteur Manu Vierset: "Ces 37 années ont passé en un clin d’œil" (photos)

Après avoir écouté les anecdotes truculentes racontées par les trois directeurs qui se sont succédé à l’école pendant les nombreuses années scolaires de Monsieur Manu, le public présent a écouté les copains du néoretraité venus pousser la chansonnette. Parmi eux, la troupe locale la Royale Sainte-Cécile, ses amis bruxellois avec lesquels il a officié comme brancardier à Lourdes pendant 10 ans, mais encore son ami chanteur François Grogna.

Les enfants étaient bien sûr aussi de la partie pour chanter. Tous ces moments furent plus émouvants les uns que les autres, et on a vu des larmes se perdre durant la cérémonie.

"Nous avions lancé l’invitation sur les réseaux en demandant de faire passer le message, et cela a fait boule de neige, a expliqué la directrice Anne Richardeau. Cela montre combien il est apprécié. En plus d’être homme de théâtre et chanteur, Monsieur Manu a toujours tout donné pour son école, c’est comme sa seconde famille. Mon collègue part, mais il reste mon ami. Un de ses traits marquants, c’est son humour. Il fait tout le temps des blagues. Des exemples ? Quand les petits viennent chercher du papier quadrillé dans sa classe, il leur dit: “faites attention, car je viens juste de les terminer.” Une autre fois, nous avions découvert un petit tas sombre sur l’escalier. Ne sachant pas ce que c’était, il a poigné dedans et a senti l’odeur. C’était des excréments ! Nous n’avons jamais autant ri."

Beaucoup d’anciens élèves étaient présents vendredi soir. Parmi eux, Marine, Danilou et Louis, sortis de la 6e primaire il y a onze ans. "Je me suis déplacée de Banneux pour venir à la fête, raconte Marine. C’était un enseignant assez strict, il avait ses principes, mais il était super-chouette, très attentif aux élèves. Nous avons passé des moments superbes, et les voyages scolaires étaient vraiment chouettes."

Danilou souligne, pour sa part, le côté extrêmement humain de Monsieur Manu: "Son père est décédé le même week-end que le mien et le lundi matin, il était venu me trouver directement pour me soutenir. Il a toujours été un professeur très attachant, attentionné. S’il n’avait pas été là, je pense que je n’aurais pas vécu aussi bien mon enfance." "En plus d’être un bon professeur, c’est une bonne personne, très charismatique, très présent pour les élèves, et rassurant, renchérit Louis. Je l’appréciais déjà beaucoup, mais un jour, j’ai eu l’occasion de dîner chez lui avec un copain, et de discuter de sa vie. Depuis je l’admire. C’est quelqu’un que je porte dans mon cœur."

"Créer une troupe de théâtre pour enfants et adolescents"

Le mot de la fin, on le laisse à un instituteur forcément très ému. "Ces 37 ans ont passé en un clin d’oeil, avoue Manu Vierset. Tous mes anciens élèves, collègues, amis de France étaient là aujourd’hui. C’est magnifique. Je suis tellement heureux de ma carrière, tellement heureux d’être passé dans cette école, qui était la mienne. Car ce fut aussi mon école maternelle et primaire. Je quitte l’école comme instituteur, mais je garderai quand même un pied dans l’école. J’ai beaucoup de projets. Mon rêve est maintenant de créer une troupe de théâtre pour enfants et adolescents."

En d’autres mots: le rideau est tombé… mais se rouvrira bientôt.