Interdiction partielle de stationner sur la Grand’Place d’Ouffet

Les marronniers de la Grand’Place d’Ouffet tirent la langue à cause de la sécheresse. À tel point que certains d’entre eux ont perdu des branches cette semaine. Ce qui a conduit la bourgmestre Caroline Cassart, après visite du DNF, à prendre un arrêté de police ce vendredi pour interdire tout stationnement et toute circulation à proximité des arbres. "C’est le principe de précaution qui prévaut, glisse la bourgmestre, car beaucoup d’enfants et de personnes passent par cet endroit."