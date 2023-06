Une section puériculture ouvrira dès septembre à l’athénée d’Ouffet, qui l’attend depuis trois ans

Cela fait trois ans que l’école d’enseignement secondaire tente de décrocher l’accord de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour pouvoir ouvrir cette section. Et là, elle a enfin eu le feu vert. "Je voulais trouver une filière plus féminine à côté de nos trois autres filières professionnelles", explique Éric Thielens, préfet de l’athénée d’Ouffet. Il y a trois ans, l’athénée a ouvert une crèche dans ses locaux. "J’ai libéré des classes que j’ai adaptées pour y établir la crèche, explique le préfet. Une crèche était nécessaire sur la commune car il n’y en a pas." La preuve de l’intérêt de cette structure de 18 lits ? "On est complet jusque 2025." En ouvrant la crèche "Le nid douillet d’Ouffet", la nouvelle section plus féminine à lancer à l’athénée s’imposait. Le préfet Éric Thielens a alors fait la demande à la Fédération Wallonie-Bruxelles, demande qui a cependant été refusée à cause du moratoire de la ministre Désir qui empêchait l’ouverture de nouvelle section. Sa demande, l’athénée d’Ouffet l’appuyait par la présence de la crèche au sein même de l’école et des liens pédagogiques clairs qui auraient pu être faits.

Et là, enfin, la demande a été acceptée. La raison ? Le peu de sections puériculture sur l’arrondissement de Huy-Waremme. "Des sections Services aux personnes, on en trouve. Mais une section puériculture, il n’y en a que dans une seule école, et c’est dans une école qui dépend du libre. C’est pour ça qu’on a eu l’autorisation." Aujourd’hui, le préfet Éric Thielens le reconnaît: "je suis heureux". Heureux parce qu’il va enfin pouvoir ouvrir cette section car l’intérêt des parents et des élèves pour cette section est toujours bien là. Actuellement, cinq élèves se sont déjà inscrits ; l’athénée d’Ouffet en a besoin de sept supplémentaires pour pouvoir ouvrir sa section. Et le préfet croise les doigts. "J’attends la délibération. C’est là que les changements d’orientation se font." Les élèves à partir de n’importe quelle troisième année pourront s’inscrire en 4e puériculture. L’ouverture de la section nécessitera l’engagement d’un professeur d’économie domestique à temps plein. "Lorsqu’on ouvrira la 5e et la 6e, on aura besoin d’autres enseignants aux domaines plus spécifiques." Reste maintenant à l’école à avoir ses 12 inscrits pour pouvoir ouvrir sa nouvelle section dès septembre.