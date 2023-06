Pénurie de médecins: quelles sont les solutions sur l’arrondissement de Huy-Waremme?

Un secteur en mutation

Waremme fait également partie des communes en pénurie. Une statistique qu’il faut relativiser pour la doctoresse Yoko Prophète. "Il y a eu pas mal d’installations ces derniers mois et il y a également plusieurs médecins qui travaillent avec des assistants mais qui ne sont pas repris dans les chiffres." La Waremmienne dresse également un bilan d’ensemble avec sa casquette de responsable de l’Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz (UMHHC). La profession est en pleine mutation. "Les volumes de travail ne sont plus les mêmes parce que les priorités des jeunes médecins ne sont plus les mêmes. Certains ne font plus autant de visites à domicile, voire plus du tout. La médecine en solo est amenée à disparaître au profit de centres pluridisciplinaires avec des généralistes mais aussi des psychologues, des kinés, des logopèdes…" Autre changement également: le métier. "Les généralistes ne font plus autant de tâches qu’auparavant et ça va aller en diminuant. Par exemple, les prises de sang ne se font plus chez eux mais dans les centres, détaille Yoko Prophète. Le métier change et il faut imaginer de nouvelles collaborations avec des infirmiers par exemple qui peuvent prodiguer des soins pour décharger les médecins."