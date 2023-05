Le Brunch des Cocottes, une première édition réussie à Ouffet

Dimanche dernier, dans les campagnes et fermes, se déroulait une balade gourmande sous forme de brunch organisée par une bande de copines, "Les Cocottes". Autrement dit Milie, Anne-Ca, Nafnaf, et Dédé (Émilie et Anne-Catherine Reginster, Anne-France Cassart et Delphine Delvaux). Qu’est-ce qui les réunit ? Elles aiment la vie, et les défis, et ne pas se prendre la tête. Les trois premières sont issues du milieu agricole, tandis que la quatrième est la fine bouche de l’équipe. "Je me suis rendu compte que j’avais de la chance d’être née dans une ferme, je pouvais me balader dans les prés, avoir une vue sublime, profiter du contact avec les animaux, manger de bons produits. précise Milie (Émilie Reginster) . En même temps, j’étais attristée que le monde agricole soit souvent fort critiqué et mal compris, par exemple dans les blogs des villages. Le but de la balade et de l’arrêt dans les fermes est de valoriser cet univers, découvrir de magnifiques paysages, goûter les produits locaux, et favoriser les échanges." Naf Naf (Anne-France Cassart) enchaîne: "L’aménagement, le décor, tout est recyclable. L’important pour nous est de ne pas générer des déchets, même les épluchures de la soupe aux carottes ont été récupérées pour faire des chips."