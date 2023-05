Six voiries à rénover à Ouffet, d'ici 2024

Au niveau du PIC, c’est une enveloppe budgétaire régionale de maximum 250 000 € (60% de subsides) qui est octroyée pour 2022-2024, soit un montant total de 428 000 €. Et pour le Pimaci, l’enveloppe maximale, qui se chiffre à 72 800 €, devrait être prochainement quadruplée et donc portée à 291 000 €, ce qui représente des travaux pour 364 000 € (subside de 80%). "Pour ces deux enveloppes, détaille la députée bourgmestre Caroline Cassart, nous avons choisi de refaire six voiries communales sur base d’un équilibre entre routes très abîmées et routes moyennement abîmées: ruelle des Fossés, rue Mognée, rue Halbadet, rue des Pahys, rue du Baty, chemin du Moulin".

À noter qu’il est aussi prévu de refaire les trottoirs rue Mognée et chemin du Moulin. "Maintenant que le choix est effectué, nous attendons les adjudications, les coûts effectifs des travaux, pour voir quels dossiers seront retenus, quels seront les prioritaires, précise la bourgmestre. Car les six voiries subsidiables ne pourront pas toutes être réalisées."

Ouffet en bonne santé financière

Lundi soir, le conseil a aussi parlé comptes et chiffres avec le vote du compte communal 2022 qui se clôture sur un boni (résultat global) de 796 000 €, un chiffre en constante augmentation: 299 000 € en 2020 et 494 000 € en 2021. Un compte positif qui réjouit la bourgmestre. " La santé financière d’Ouffet est bonne et s’explique par une gestion scrupuleuse depuis des années. En 2021, on a eu plusieurs bonnes nouvelles, au niveau des APE, de l’IPP, du Fonds des communes auxquelles s’ajoutent une attention particulière pour réduire les dépenses, notamment en termes d’énergie ainsi qu’une dette très faible qui se chiffre à seulement 120 € par habitant. Ça permet d’envisager sereinement des investissements pour le futur."

Deux parcelles vendues dans le parc artisanal

Les élus ont également avalisé la vente de deux parcelles dans le parc artisanal d’Ouffet pour des entreprises déjà installées et qui s’agrandissent, pour du stockage, pas pour des projets de construction. Il s’agit de la société Bati-Self qui achète un terrain de 700 m2 et de la société de terrassement Michel Prévot, par ailleurs échevin des Travaux, qui acquiert 3 200 m2.

Enfin, le conseil a validé la proposition de l’intercommunale ORES, à laquelle Ouffet est affiliée pour l’électricité, de couper l’éclairage public pendant la nuit.

La Commune avait déjà testé l’expérience de novembre 2022 à mars 2023. Elle souhaite la poursuivre en optant pour l’option "limitée" à savoir une coupure totale la nuit, sauf les jours fériés et le week-end.