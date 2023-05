L’expo des anciens de la section art à l’ILC à Ouffet

Ce week-end, c’est séquence nostalgie et rétrospective à l’Institut libre du Condroz (ILC) avec une belle exposition des œuvres d’anciens élèves de la section artistique, lancée en 2010. "On voulait marquer le coup pour les dix ans, en 2020, mais il y a eu le Covid. On organise donc l’événement aujourd’hui seulement. Mais finalement, ça tombe en 2023, pour les dix ans des premiers rhétos sortis de la section. C’est tout aussi symbolique", expliquent ensemble les trois professeurs d’art qui gèrent la section depuis le début, Émilie Guilmot, Jean-Luc Hourant et Marc Prévot. Pour cette expo, ils ont recontacté tous les anciens, une septantaine d’élèves, pour qu’ils présentent leurs œuvres actuelles. "Certains n’ont pas du tout continué dans l’art mais d’autres en ont fait leur métier, leur passion, indique Marc. On a eu sept réponses. Chacun expose trois à quatre œuvres qui montrent leur évolution. C’est très gai pour nous." On découvre ainsi les peintures colorées de Thomas Vandergucht et d’Aymeric Vliegen, qui ont lancé un atelier collaboratif ensemble, les moulages en polystyrène de Svan Fernandez, les tatouages de Kathlyn Forgianiri, les dessins de Dimitri Fagnoul, les affiches de la graphiste Clémence Degeye et les illustrations de Florence Lekime. À côté d’eux, les professeurs ont disséminé le travail varié et remarquable des élèves actuels. Une belle vitrine de ce que l’école peut offrir comme enseignement artistique de qualification. "La section art était au départ proposée au Val Notre-Dame, qui a la même PO que nous. Elle est arrivée chez nous quand notre section agricole a fermé. Depuis, on compte environ 40 élèves toutes années confondues, de la 3e à la 6e. Notre section est reconnue." Ce sont 14 heures de dessin par semaine qui sont données, balayant tous les aspects de l’art. "On leur apprend le croquis, le dessin, la couleur, les perspectives, le dessin scientifique, les formes, l’espace… Une formation complète, dans de petites classes. On travaille par ateliers, on échange beaucoup. Tous les élèves ne sont pas nécessairement mordus par l’art mais ils évoluent dans un contexte serein et en sortent grandi. D’autres viennent par véritable passion et se dirigent après vers des métiers comme graphistes, illustrateur, peintre, architecte…" Vendredi soir, à l’occasion de l’inauguration de l’expo, les artistes exposés et les "anciens" étaient invités à fêter les 10 ans de la section. Une trentaine a retrouvé le chemin de l’école.