La rue Brihî Tiyou bientôt en fleurs

C’est un projet que l’ASBL BeeOdiversity mène depuis 10 ans déjà dans douze communes belges. L’enjeu de cette opération: la préservation et la régénération de la biodiversité. Ce sont les motivations principales de ce projet entre la Commune et l’ASBL. "C’est un appel à projets auquel on a bien évidemment répondu présent. Il a quelques avantages, notamment et surtout concernant les enjeux de biodiversité, déclare Caroline Cassart, bourgmestre d’Ouffet. Avec cette prairie de fleurs, on ne doit plus tondre à cet endroit, c’est une économie de gasoil, de machines et donc d’énergie qu’on fait aussi."

Les ouvriers communaux auront tout de même une formation pour entretenir le terrain. "Si on le fait, on doit le faire bien", conclut la bourgmestre. Non loin de la prairie fleurie, on a également installé un hôtel à abeilles. À l’approche des beaux jours, les abeilles sauvages et autres insectes pourront s’y réfugier.

Ces deux initiatives, complémentaires par leur intérêt, attireront tous les petits pollinisateurs et contribueront au relancement de la biodiversité à Ouffet. C’est là une première action-pilote qui en amènera certainement d’autres, toujours selon la bourgmestre.