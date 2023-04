L’Académie des Ardennes fête ses 30 ans et organise une expo le week-end prochain à Ouffet

En réalité, c’est en 1992 que l’académie est devenue une ASBL, mais ces trois décennies d’existence sont aujourd’hui fêtées avec quelques mois de retard. "En fait, l’académie existe depuis 1985, précise Claude Muller, présidente de l’ASBL depuis une dizaine d’années. Elle avait d’abord été créée à Comblaiau-Pont, c’était à l’époque des cours de promotion sociale en ameublement et décoration. En raison de difficultés financières, les cours avaient été supprimés mais le bourgmestre de l’époque avait permis aux élèves de rester gratuitement dans le local communal du Pont de Scay."

Des ateliers de peinture à Ouffet, d’autres de sculpture à Comblain-au-Pont et d’artisanat à Comblain-la-Tour: voilà ce que propose l’académie qui a retrouvé son rythme de croisière, après les années Covid. "Aujourd’hui, nous accueillons au niveau de la peinture 32 adultes, 6 adolescents et 11 enfants, comptabilise la présidente. Quinze adultes s’adonnent à l’artisanat et on relève une trentaine d’adultes qui pratiquent la sculpture."

Tous n’exposeront pas leurs créations le week-end prochain. Mais il y en aura quand même pour tous les goûts. "Au total, ce sont une quarantaine de membres, qui sont encadrés par nos sept animateurs, qui présenteront leurs œuvres. En termes de peinture, toutes les techniques (aquarelle, peinture à l’huile, dessin) seront représentées. Au niveau de l’artisanat, on retrouvera de la mosaïque, de la gravure sur verre, de la peinture sur soie, ou de la peinture avec matières. La terre ou la pierre seront mises à l’honneur au niveau de la sculpture."

Expo 30 ans de l’Académie des Ardennes, ces samedi 15 et dimanche 16 avril de 11h à 18h à la salle aux Oies à Ouffet. Entrée libre. Infos sur www.academiedesardennes.be