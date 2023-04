Ces passionnés d'histoire locale réalisent un cadastre des cimetières à Ouffet

Objectif: dresser un inventaire le plus exhaustif possible de ce que l’Ouffetois estime relever du patrimoine et de l’histoire locale. "Ce cadastre est mis en ligne et accessible à tous. Les Ouffetois peuvent ainsi retrouver où sont enterrés leurs aïeux, ont accès à des informations sur leur généalogie." Les cimetières sont aussi le reflet de la vie de l’époque, à Ouffet. "La plupart des tombes sont celles de maîtres de carriers, d’agriculteurs et de commerçants, les principaux métiers de l’époque." Ce relevé des cimetières pourra aussi servir de levier pour valoriser, restaurer, réhabiliter, les cimetières, dont certains sont à l’abandon. "Nous avons des monuments funéraires remarquables. Certaines pierres tombales laissées à l’abandon mais encore belles pourraient aussi être réutilisées ou mises en valeur."

L’inventaire a débuté dans le vieux cimetière d’Ouffet là où la plus ancienne tombe date de 1873. Sur les 530 monuments funéraires, 500 ont été répertoriées et chacun dispose d’une fiche détaillée, mise en ligne sur le site WikiHuy. "Sur le site, chaque défunt dispose d’un lien vers les éventuels parents, grands-parents, frères, sœurs, s’ils sont repris eux aussi dans l’inventaire." Une toile d’araignée tissée patiemment par ces bénévoles. "Là, on a épuisé tous les renseignements du vieux cimetière même si en réalité, rien n’est jamais vraiment clôturé."

Pol Gillet se lance à présent dans la phase suivante: inventorier le nouveau cimetière d’Ouffet, qui se trouve juste à côté. Quelque 660 tombes s’y trouvent et une soixantaine a déjà fait l’objet d’une recherche. "Ça nous demande beaucoup de travail, de la patience, de la chance parfois… On se rend sur place mais on travaille aussi par téléphone, en questionnant les anciens du village qui détiennent de précieuses informations."

Avec les archives de l’état civil

Les Passeurs de mémoire, qui se muent en véritables détectives. se servent aussi des archives de l’état civil à la Commune pour "profiler" les défunts. "C’est une mine d’informations sur les dates de naissance, les métiers, les dates de mariage, les liens de parenté." Ils en profitent pour numériser tout ce qu’ils consultent: actes de décès, de mariage et de naissance. "On a déjà numérisé plus de 2 400 documents. On les transférera à la Commune par la suite, pour ses archives."

Depuis trois mois, Pol Gillet arpente donc les allées du nouveau cimetière et espère qu’il aura fait le tour pour 2024. "Je suis conscient qu’on a encore un sacré boulot. C’est titanesque…" Et les autres cimetières ? C’est aussi dans les cartons. S’il ne reste rien du cimetière primitif de l’église d’Ouffet, déclassé en 1880, il y a encore du pain sur la planche dans les cimetières d’Ellemelle (250 tombes) et de Warzée. "Vu l’ampleur du travail, on cherche encore des bénévoles."

Ce colossal "chantier", les Passeurs de mémoire le réalise en appui de ce qu’a déjà fait la Commune. "L’administration a réalisé un inventaire des cimetières en 2010, listant les tombes classées à entretenir. Nous, on va encore plus loin… Dans ce travail, le but n’est pas de se substituer à la Commune: on lui apporte un outil qui pourrait servir à prendre soin de nos cimetières, par tranches, par étapes", conclut Pol Gillet.

www.wikihuy.be