Quatre marronniers abattus sur la Grand-Place d’Ouffet

Jusqu’à 5 heures de travail

Cinq ouvriers ont été nécessaires à l’opération, dont deux grimpeurs qui débutent la taille à près de 25 m de hauteur. "Il y a d’abord les premières branches qu’il faut tailler avant d’attaquer le tronc", explique Alain Dock, le patron de Dock-Theuwissen, l’entreprise en charge de la coupe.

Une fois le plus gros des branches au sol, place au tri. "Grâce à notre broyeuse, il est possible de mettre une belle quantité de morceaux de l’arbre, sans nécessairement ébrancher." Après un passage dans la broyeuse, les branches des marronniers sont transformées en copeaux, une sérieuse économie de place et de temps dans le nettoyage des sols. "Ces copeaux sont ensuite revendus et servent soit à la fabrication de pellets, soit à l’enrichissement des sols."

Les plus gros morceaux du tronc vont quant à eux servir au bois de chauffage. Pour un arbre abattu de A à Z, manutention comprise, il faut compter 4-5 heures.