Huit personnes d’Ouffet ont appris à conduire grâce au PCS

Autre activité organisée par le PCS du Condroz, en collaboration avec ceux de Marchin et de l’Ourthe: des cours de conduite. "Pour seulement 70 €, les gens pouvaient participer à six leçons de 2 h 30, données par Huy Motor. Huit habitants d’Ouffet y ont pris part."

Mais ce n’est pas tout. D’autres activités, comme des cours de cuisine, des sorties culturelles, des ciné-clubs ont également été organisées. Ce mardi soir, on a également modifié le plan 2023 du PCS. "On a décidé de mettre en place des ateliers d’écriture." Leur but n’est pas d’apprendre aux gens à écrire, au sens propre du terme, mais plutôt de leur faire découvrir une nouvelle manière de s’exprimer. "Ils doivent par exemple écrire un texte sur base d’un début de phrase. C’est une activité qui permet de laisser libre cours à son imagination." Emmanuel Lobet (Agir Ensemble), conseiller de l’opposition, a profité du point pour interroger la présidente du CPAS quant à la "procédure de recrutement" du PCS. "Comment fait-on pour inviter aux activités les personnes isolées, qui sont celles qui en ont le plus besoin ?", a-t-il demandé. "On contacte les gens par téléphone, on expose aussi des affichettes au CPAS, répond Renée Lardot. Mais c’est vrai que c’est difficile de sortir les gens de chez eux. Chaque participant gagné est une victoire."